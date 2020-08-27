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Власть

«Незаконные задержания, аресты и пытки»: ООН опубликовала новый доклад по Крыму

16:40 четверг, 27 августа 2020
«Незаконные задержания, аресты и пытки»: ООН опубликовала новый доклад по Крыму

фото © Новости Крыма

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) 27 августа опубликовало новый доклад о нарушениях прав человека в Крыму и на Донбассе.

Как отмечается в докладе, «самыми распространенными нарушениями являются незаконные задержания и содержание под стражей, длительные судебные процессы, отсутствие доступа к адвокату, пытки и жестокое обращение, отсутствие эффективных средств правовой защиты».

«В течение более чем шести лет мы документируем нарушения прав человека по уголовным делам в контексте конфликтов на востоке Украины и в Крыму. Мы призываем ответственных за эти нарушения прекратить эту незаконную практику и обеспечить соблюдение права на справедливое судебное разбирательство для всех людей», – сказала председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

В докладе задокументированы случаи, когда «Россия не обеспечивала защиту права на справедливое судебное разбирательство и нарушала гарантии надлежащей правовой процедуры в Крыму».

«Органы власти Российской Федерации в Крыму должны соблюдать права на справедливое судебное разбирательство в соответствии с ее обязательствами как оккупационной государства, предусмотренными международным гуманитарным правом и международным правом в области прав человека», – отметила Богнер.

Отмечается, что «доклад основывается на более 1300 детальных интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека, результатах мониторинга 1280 судебных заседаний и изучения более чем 3300 судебных решений и других соответствующих материалов».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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