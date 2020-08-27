Власть
На трассе Таврида приступили к строительству заправок и зон для отдыха
Строительство МФЗ и заправочных станций прилегающих к трассе Таврида закончится в 2021 году.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта РК.
Как рассказал министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов, будет введено в эксплуатацию 6 МФЗ и 12 АЗС. Работы ведутся в рамках инвестиционных соглашений. Для ускорения строительства была введена этапность.
— Были определены наиболее подготовленные места для начала проведения строительно-монтажных работ», — добавил министр.
Компании-инвесторы уже приступили к отсыпке будущих площадок под МФЗ и заправочных комплексов. На первом этапе будут вводиться заправочные станции, потом достраиваться до МФЗ.
Многофункциональные зоны будут включать в себя площадки отдыха, объекты сервиса, в том числе автомобильного, кемпинги и территории для размещения рынков сельхозпродукции.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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