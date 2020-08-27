Министр транспорта России заявил об открытии трассы «Тавриды»

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил об открытии трассы «Тавриды».

Об этом он сказал во время церемонии вручении наград строителям трассы.

«Добрый, хороший, солнечный день, когда мы смогли завершить долгий труд открытием замечательной трассы «Таврида», - сообщил Дитрих.

Ранее сегодня в Крым прибыл президент России Владимир Путин, который оценил качество выполненных на трассе работ. По словам Дитриха, президент лично проехал по «Тавриде».

Ввод трассы в эксплуатацию намечен на конец декабря 2020 года, но движение по трассе планировали открыть на три месяца раньше – в конце сентября текущего года.

«Таврида» – это четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Генеральным подрядчиком строительства трассы в 2016 году была определена компания «ВАД».

Длина семи этапов трассы составляет 250,7 км, из них по территории Республики Крым – 237,5 км, по территории Севастополя – 13,2 км. Стоимость строительства трассы составила около 150 млрд рублей.

30 июня было открыто рабочее движение по четырем полосам «Тавриды» на участке от Керчи до Белогорска, а 20 июля автомобили поехали по четырем полосам трассы от Белогорска до Симферополя.

Строительство трассы «Таврида» официально стартовало 12 мая 2017 года. На торжественном мероприятии, посвященном старту строительства, глава Крыма Сергей Аксенов пригласил президента России на открытие движения по трассе.

Хронологию строительства главной магистрали полуострова читайте в специальном материале Крыминформа. Вся подробная информация о строительстве «Тавриды» собрана на сайте информагентства в отдельной рубрике.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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