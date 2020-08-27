«Крымтеплица» повторила свое лучшее достижение в премьер-лиге Крыма

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В конце августа за один тур до окончания первенства Крыма по футболу клуб из Молодежного одержал победу над бахчисарайским «Кызылташем» со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал Игорь Дудов, который и принес своей команде досрочные серебряные медали первенства.

Готовы уже и к следующему сезону

До этого года «Крымтеплица» лишь однажды добиралась до второй строчке в премьер-лиге. Случилось это по итогам сезона 2016/17, когда чемпионский титул завоевал ФК «Севастополь». При этом, эксперты букмекерских контор убеждены, что на будущий сезон футболисты из Молодежного смогут побороться за первое место в лиге. Когда откроется линия на новый сезон, можно поставить на «Крымтеплицу». Для этого потребуется личный кабинет Мелбет.

Дело в том, что команда из Молодежного развивается планомерно и с каждым годом становится все сильнее. «Крымтеплица» проводит грамотную селекционную работу – именно летние усиления состава помогли команде удержаться на столь высоком месте в премьер-лиге. При этом, руководство «Крымтеплицы» подписывает игроков с прицелом на будущее.

К примеру, летом состав молодежненской команды пополнил Антон Шендрик. 33-летний игрок вернулся в Молодежное – ранее он выступал за «Крымтеплицу», а в 2014 году в ее составе стал серебряным призером турнира Первой лиги. Также Шендрик играл за «Александрию». Всего же за украинский клуб он провел почти сто пятьдесят матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Не обошлось и без потерь

Летом «Крымтеплица» рассталась с 25-летним полузащитником Владиславом Шустовым. Он является воспитанником пермского «Амкара», этим летом он получил предложение от клуба ПФЛ. Отметим, что Шустов не успел провести целый сезон в Молодежном. На его счету всего лишь два матча, в которых он выходил на замену и провел в общей сложности семнадцать минут.

Еще двумя летними новичками команды из Молодежного стали 30-летний нападающий Алексей Бабырь, а также полузащитник Дмитрий Леонов. Интересно, что 31-летний Леонов в 2007 году начал свою профессиональную карьеру именно в составе молодежненского клуба.

Сам Дмитрий родился в Евпатории, после Молодежного он поиграл в составе красноперекопского «Химика», «Николаева», «Арсенала» из Белой Церкови, а также одесского «Черноморца». В активе Леонова еще и пять матчей за юношескую сборную Украины, в которых он отметился одним голом.

Такие усиления в лице опытных игроков пригодятся «Крымтеплице» на будущий сезон. «Евпатория» снова будет главным фаворитом, только теперь клуб из Молодежного будет готов дать полноценный бой действующему чемпиону.

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