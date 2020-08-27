Крымские чиновники выдают подрядчикам огромные авансы без банковских гарантий

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Прокуратура Крыма проводит проверку по факту нанесения республиканскому бюджету ущерба в размере 331 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Служба капитального строительства Республики Крым заключил государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ двух 160-квартирных жилых домов в поселке Гвардейское Симферопольского района. Цена контракта превысила 703 млн рублей.

Позже чиновники, игнорируя требование законодательства, увеличили авансовый платеж подрядчику до 70%, причем без предоставления обеспечения исполнения контракта на всю сумму аванса.

Затем Служба капстроя Крыма перевела подрядчику 331 млн рублей, но исполнитель контракта не предоставил банковской гарантии. «Республики Крым причинен ущерб на вышеуказанную сумму, – сообщили в ведомстве. – Материалы проверки прокурор района направил в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (на рассмотрении). Организовано проведение доследственной проверки, ход и результаты которой взяты на контроль прокурором района.

В настоящее время проверка соблюдения требований законодательства со стороны должностных лиц Службы капитального строительства Республики Крым продолжается.

По результатам ее проведения будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».

Напомним, подобным образом – при выплате аванса без предоставления банковской гарантии, в Севастополе исчезли 2 млрд рублей, выделенные из федерального бюджета на строительство КОС «Южные».

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