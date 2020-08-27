Какой сегодня праздник 27 августа

фото © pixabay.com

Сегодня, 27 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День российского кино

7 августа в России отмечается День российского кино — праздник профессиональных кинематографистов и всех, кто поддерживает и любит российское кино. Он установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях».

Свою историю этот праздник ведет со времен Октябрьской революции 1917 года, когда руководство молодой советской республики, понимая всю важность развития кинематографа, как мощного инструмента пропаганды революционных идей, решило «взять кинематограф в свои руки».

День памяти святого пророка Михея

Святой пророк Михей был современником святого пророка Илии. Он предсказал гибель царю Ахаву в войне с ассирийцами, за что был посажен в темницу. Освобожденный после гибели Ахава (3 Цар. 22, 8 - 22), святой пророк Михей мученически скончался в IX веке до Рождества Христова.

Ясно и четко объявляя о предстоящем рождении Мессии, пророк говорит, что именно Он будет пасти обновленное стадо силою Господа. В этом новом Сионе духовный Иерусалим, обозначающий Церковь, границы которой простираются до края света, соберет все народы. Пророк Михей заканчивает книгу, предсказывая милосердие Мессии: «Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония наши».

Также сегодня, 27 августа, отмечают такие праздники:

- День украинского сала

- День независимости Молдовы

- Михей Тиховей

- Винный фестиваль (Madeira Wine Festival) в Португалии

- Праздник пролетающих облаков

- День ленточек и бубенчиков

- День любителей бананов (National Banana Lovers Day) в США

- День «Просто так» (National Just Because Day) в США

- День женского восстания в Гвинее

- День фармацевта в Иране

- День запеченного крема (Pots De Creme Day) в США

- День нефти (National Petroleum Day) в США

Сегодня именины празднуют: Маркелл, Феодосий, Михей, Аркадий, Моника, Лукий, Урсикий.

Что происходило 27 августа в прошлые годы

1760 - начало борьбы с коррупцией в Российской империи: императрица Елизавета издала указ, запрещающий взяточничество госчиновников.

1813 - французские войска под руководством Наполеона Бонапарта одержали победу над войсками 6-й коалиции (Россия, Австрия, Пруссия, Швеция и Англия).

1911 - свой первый футбольный матч провел российский клуб «ЦСКА».

1912 - в печати появился первый рассказ о приключениях Тарзана, автор Эдгар Райс Берроуз.

1919 - в Советской России национализирована вся кино- и фотопромышленность, сегодня это День российского кино.

1922 - вышел первый номер знаменитого сатирического журнала «Крокодил» (являлся единственным разрешенным сатирическим журналом в СССР).

1955 - вышло в свет первое издание Книги рекордов Гиннесса (сборник мировых рекордов, достижений человека, животных и природных величин) на 198 страницах.

1959 - впервые выпускников школ начали награждать медалями.

1991 - Молдавия провозгласила независимость и вышла из состава СССР.

2008 - на Байкале (Россия) произошло девятибальное землетрясение (эпицентр находился на дне озера Байкал).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 27 августа. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Парк «Патриот» подготовил сюрприз для севастопольцев. Севастопольский филиал парка «Патриот» подготовил зрелищную программу для всех, кто придет на Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2020».

Роллер-фестиваль пройдет в Севастополе 6 сентября. Федерация Роллер Спорта Севастополя проведет седьмой роллер-фестиваль. В этом году он состоится 6 сентября на набережной Корнилова.

Российские туристки массово беременеют в Крыму. Россиянки, отправившиеся этим летом на отдых в Крым, массово забеременели.

Какой сегодня праздник 26 августа. Сегодня, 26 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.