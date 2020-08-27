Истощенного ребенка из детдома в Крыму прооперируют московские врачи

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Правозащитники и московские врачи осмотрели двухлетнего ребенка из симферопольского детдома «Елочка» и пришли к выводу, что малыш отстает в развитии из-за «недостаточного внимания к организации питания».

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поручила направить в Крым московских правозащитников и врачей детской городской больницы им. Башляевой, чтобы специалисты проверили условия содержания детей в детских-домах интернатах.

Реакция омбудсмена последовала после сообщения крымского Следкома о начале проверки по факту содержания двухлетнего воспитанника детдома в условиях, повлекших ухудшение состояния здоровья. Кроме того, жительница Крыма Ольга Крамная, взявшая мальчика под опеку, сообщила в соцсетях, что ребенок находится в критическом состоянии.

Московские специалисты пришли к выводу, что мальчик в свои два года по физическим параметрам соответствует показателям годовалого ребенка. Только после усыновления и госпитализации в одно из крымских медучреждений он начал набирать вес. По мнению врачей, состояние здоровья малыша может значительно улучшиться после операции, но пока ее делать противопоказано из-за низкой массы тела. Московские врачи заявили о готовности помочь после того, как мальчик наберет вес.

«Очень важно, что помощь мальчику будет оказана вовремя. Для него уже скорректировали питание, дали необходимые рекомендации по лечению, составлен маршрут дальнейшего медицинского сопровождения малыша», - рассказала Кузнецова.По ее словам, специалисты аппарата уполномоченного проведут аналогичные проверки и в других в детских домах-интернатах региона.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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