Водный кризис
Развитие сюжета: Автомойки Симферополя пока не планируют отключать от водоснабжения ● Симферопольцам объяснили причину мутной воды в кранах ● Ученые Севастополя предупреждали о засухе еще 20 лет назад ● Власти обещают не повышать качество воды в Симферополе ● В Симферополе не планируют закрывать кафе и рестораны из-за вододефицита
Глава Керчи уверяет, что в городе не будут ограничивать подачу воды
Глава администрации Керчи Сергей Бороздин уверяет, что запасов водохранилища, которое питает город, достаточно и вводить график подачи воды не планируется.
«В связи с вводом поэтапного ограничения водоснабжения в некоторых районах Крыма, выросло количество обращений от керчан, обеспокоенных ситуацией, которая возникла в республике из-за засушливой погоды. По информации предприятия «Вода Крыма», на сегодняшний день наполняемость Станционного (Новониколаевского) водохранилища, питающего водой город Керчь, составляет порядка 11 млн. куб. м. Это означает, что о введении графика подачи воды в дома керчан речь не идет», – сообщил Бороздин в Фейсбуке.
С полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды.
В Симферополе заведениям общепита советуют перейти на одноразовую посуду для экономии воды. Предприятия с большим расходом воды продолжают работать.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что воды в Симферопольском водохранилище хватит еще на сто дней. Он не исключает, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Аксенов утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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