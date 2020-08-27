Курортный сезон
Развитие сюжета: Заражение коронавирусом подтверждено в Севастополе у двух человек за сутки ● Ялтинские отели загружены на рекордные 96 процентов ● Мошенник сдавал туристам в аренду несуществующее жилье в Ялте ● Власти Крыма считают, что полуострову «нужны новые номера» ● Эксперт: туристы могут принести в Крым необратимые последствия
Дорого и нервно: туристы отказываются от мобильной связи в Крыму
фото © Новости Крыма
Каждый шестой турист, отдыхавший текущим летом в Крыму отказался на полуострове от мобильной связи: слишком дорого за такое качество связи.
Аналитики Telecom Daily провели опрос среди пассажиров, прилетавших с российских курортов в аэропорты Москвы и Петербурга. Оказалось, что только 77% отдыхавших в Крыму пользовались национальным роумингом. 8% купили симки местных операторов, 15% вообще отказались от мобильной связи.
На курортах Краснодарского края национальным роумингом воспользовались 95% туристов.
Организаторы исследования пришли к выводу, что оказываться от мобильной связи в Крыму жителей России вынуждают высокие цены местных операторов. А других на полуострове нет – федеральные операторы отказываются официально работать на полуострове из-за угрозы санкций. При этом качество связи оставляет желать лучшего: многие жалуются на слабый сигнал, медленный интернет, невозможно полноценно пользоваться видео и аудиоконтентом, прерывание голосовых вызовов.
Несмотря на высокие цены, доходы крымских операторов невысоки, они не могут активно инвестировать в развитие инфраструктуры, объяснил проблему гендиректор агентства «ТМТ-консалтинг» Константин Анкилов, которого цитируют «Ведомости».
При этом крымские власти постоянно сообщают о прокладке новых сетей и улучшении качества мобильной связи, но туристы их оптимизма не разделяют.
В тексте использованы материалы: Новый день
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Мошенник сдавал туристам в аренду несуществующее жилье в Ялте. Мошенник выманивал у туристов деньги за несуществующее жилье в Ялте, сообщает пресс-служба МВД по РК.
В Ялте нашли бесхозный пляж. Министерство курортов и туризма РК продолжает мониторить крымские пляжи в ежедневном режиме.
Власти Крыма считают, что полуострову «нужны новые номера». При грамотном управлении у Крыма есть все перспективы работать 7-8 месяцев в году с годовой загрузкой 70-80%.
Эксперт: туристы могут принести в Крым необратимые последствия. Увеличение антропогенной нагрузки и вмешательство в геосистему Крыма без контроля мнения специалистов может иметь необратимые последствия.
«Незаконные задержания, аресты и пытки»: ООН опубликовала новый доклад по Крыму
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) 27 августа опубликовало новый доклад о нарушениях прав человека в Крыму и на Донбассе.
Опубликованы новые правила пересечения границы Украина/Крым
В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины напомнили, что с 00:00 29 августа снимаются ограничения на пересечение административной границы между Крымом и Херсонской областью.
В поселке под Керчью загорелся супермаркет
В поселке Войкова под Керчью 27 августа загорелся супермаркет «Шоссейный».
Путин завтра приедет в Крым официально открывать трассу «Таврида»
Ранее предполагалось, что запуск четырехполосного движения от Керчи до Севастополя состоится в сентябре.
24 часа назад
В Ялте нашли смертельно опасных комаров
24 августа
Курортный сезон
Новости курортного сезона