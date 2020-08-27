Дорого и нервно: туристы отказываются от мобильной связи в Крыму

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Каждый шестой турист, отдыхавший текущим летом в Крыму отказался на полуострове от мобильной связи: слишком дорого за такое качество связи.

Аналитики Telecom Daily провели опрос среди пассажиров, прилетавших с российских курортов в аэропорты Москвы и Петербурга. Оказалось, что только 77% отдыхавших в Крыму пользовались национальным роумингом. 8% купили симки местных операторов, 15% вообще отказались от мобильной связи.

На курортах Краснодарского края национальным роумингом воспользовались 95% туристов.

Организаторы исследования пришли к выводу, что оказываться от мобильной связи в Крыму жителей России вынуждают высокие цены местных операторов. А других на полуострове нет – федеральные операторы отказываются официально работать на полуострове из-за угрозы санкций. При этом качество связи оставляет желать лучшего: многие жалуются на слабый сигнал, медленный интернет, невозможно полноценно пользоваться видео и аудиоконтентом, прерывание голосовых вызовов.

Несмотря на высокие цены, доходы крымских операторов невысоки, они не могут активно инвестировать в развитие инфраструктуры, объяснил проблему гендиректор агентства «ТМТ-консалтинг» Константин Анкилов, которого цитируют «Ведомости».

При этом крымские власти постоянно сообщают о прокладке новых сетей и улучшении качества мобильной связи, но туристы их оптимизма не разделяют.

В тексте использованы материалы: Новый день

В тексте использованы материалы: Новый день

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