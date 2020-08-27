Власть
Бешеная кошка «посадила» село в Крыму на карантин
Специалисты-ветеринары нашли в одном из сел Черноморского района зараженную бешенством кошку, сообщает пресс-служба Госкомветеринарии РК.
По данным ведомства, зараженное животное нашли в поселке Новосельское.
Неблагополучным районом объявлена часть территории радиусом в двух километров от поселка и сам поселок. В настоящий момент специалисты проводят мероприятия, чтобы не допустить распространения заболевания.
Ранее в Бахчисарайском районе ветеринарам агрессивного кота на карантин. Тогда сообщалось что животное вело себя неадекватно, бросалось на хозяйку и других животных. Специалисты провели дезинфекцию дома, где жил кот, а его отправили на десятидневный карантин на базе местного ветеринарно-лечебного центра.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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