Водный кризис
Развитие сюжета: Симферопольцам объяснили причину мутной воды в кранах ● Ученые Севастополя предупреждали о засухе еще 20 лет назад ● Власти обещают не повышать качество воды в Симферополе ● В Симферополе не планируют закрывать кафе и рестораны из-за вододефицита ● Никто не ожидал: в Крыму чиновники не думали что будет так все плохо с водой
Автомойки Симферополя пока не планируют отключать от водоснабжения
Только 19 из 125 автомоек Симферополя работают по системе оборотного водоснабжения, но речи об их отключении пока не идет.
Об этом на брифинге сообщили гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов и глава администрации Симферополя Елена Проценко.
«В городе, по нашим данным, всего 125 автомоек. Все они обязывались нами, в соответствии со стандартами Российской Федерации, перейти на оборотное водоснабжение, – рассказал Баженов. – К сожалению, из 125 только 19 автомоек перешли на оборотное водоснабжение. То есть они используют многократный цикл».
В то же время гендиректор «Воды Крыма» назвал общий расход воды всеми городскими автомойками «бесконечно малой величиной», по сравнению с теми объемами, которые потребляют население, социальная сфера, промышленность и учреждения. «Из 160 тыс кубических метров поднимавшейся еще в воскресенье воды все мойки Симферополя расходуют 660 кубов. То есть это, в принципе, бесконечно малая величина», – подчеркнул он.
Глава города Елена Проценко сообщила, что отключать от водоснабжения автомойки пока не планируется. «У этих предприятий договорные отношения с «Водой Крыма». Потребление незначительное. Сейчас не идет речи об отключении. Кроме того, все будет выноситься на обсуждение общественной палаты», – сообщила она.
На прошлой неделе стало известно, что из-за засухи в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов будут введены графики подачи воды. Сначала должны были прекратить подачу горячего водоснабжения, затем холодную воду планировали перестать подавать в ночное время, и с 7 сентября подача воды должна осуществляться по часам.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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