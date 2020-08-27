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Коронавирус в Крыму

Антирекорд в Крыму: число новых заражений стабильно растет

09:57 четверг, 27 августа 2020
Антирекорд в Крыму: число новых заражений стабильно растет

фото © zdrav.expert

За 26 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции.

21 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 10 – при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 2187 случаев новой коронавирусной инфекции. 88 из них завозные из-за границы, 121 – из субъектов РФ и по контакту с ними, 1650 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 328 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3108 человек.

Выздоровевших за весь период – 1557 человек.

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В Севастополе скончался 18-й пациент с COVID-19. В Севастополе скончалась 88-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

В Крыму выявлено еще 34 случая коронавируса. За 25 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 34 случая новой коронавирусной инфекции.

В отелях Крыма проверили соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. Министерство курортов и туризма РК провели мониторинг крымских объектов размещения по контролю за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Сотрудники министерства посетили 40 отелей в городских округах Алушта и Ялта, а также в пгт Николаевка.

Коронавирус в Крыму
Антирекорд в Крыму: число новых заражений стабильно растет

Антирекорд в Крыму: число новых заражений стабильно растет

За 26 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции.

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