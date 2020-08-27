Антирекорд в Крыму: число новых заражений стабильно растет

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За 26 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции.

21 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 10 – при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 2187 случаев новой коронавирусной инфекции. 88 из них завозные из-за границы, 121 – из субъектов РФ и по контакту с ними, 1650 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 328 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3108 человек.

Выздоровевших за весь период – 1557 человек.

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