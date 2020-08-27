Аксенов пообещал решить вопрос о выплатах жителям пострадавшего от взрыва дома в Керчи

Решение о выплате компенсаций жителям керченской многоэтажки, в которой произошел взрыв и пожар, будет принимать глава Республики Крым Сергей Аксенов после работы МЧС.

Об этом сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

«Глава республики все держит на контроле. Мы ему полностью сообщаем о ходе мероприятий, которые происходят здесь. Соответственно, заключение, которое сделает МЧС, положим ему на стол. Сергей Валерьевич будет принимать окончательное решение о поддержке пострадавшей стороны», – рассказал Бороздин.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и следственные органы. По словам Бороздина, пока ведется обследование дома, власти города приняли решение оцепить район и не пускать людей в квартиры. Сейчас они живут в санатории «Москва».

«Люди себя чувствуют очень уверенно. Я бы даже сказал, спокойно. Мы с ними постоянно в контакте, общаемся. Они понимают ситуацию, в которую, к сожалению, попали их соседи. Поэтому очень мужественно и спокойно переносят эти лишения», – добавил он.

Сейчас в городе установлен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера муниципального уровня. Если размер ущерба будет больше 12 млн рублей, то режим ЧС признают региональным, добавил Бороздин. Новых пострадавших нет. «Физически пострадавших нет. Квартиры пострадали. Имущественно пострадавшие есть», – пояснил он.

Виновник случившегося и причина взрыва еще неизвестны. Сейчас этим занимаются следственные органы.

26 августа в 17.06 поступило сообщение о пожаре на улице Кирова в Керчи. В результате происшествия пострадала одна женщина. Как уточнил глава администрации города Сергей Бороздин, она доставлена в городскую больницу №1.

В результате взрыва и пожара в доме произошло обрушение межэтажного перекрытия в одной из комнат с 10 на 9 этаж на площади 12 квадратных метров. Жители этого дома, а также соседних домов, эвакуированы. Их расселили в санатории «Москва Крым» и хостел «Вулкан».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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