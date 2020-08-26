Жители Севастополя строят баррикады посреди рек

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Люди возводят каменные стены, чтобы забирать воду и купаться с удобствами.

Специалисты Севприроднадзора и ГУПС «Водоканал» ежедневно обнаруживают в севастопольских реках следы несанкционированной деятельности человека. Так, на участке реки Бельбек, который проходит по Севастополю от села Фронтовое до села Фруктовое, были выявлены заторы, которые препятствуют естественному течению реки.

Об этом рассказала руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

«Эти заторы делают люди, чтобы задерживать воду, а потом ее забирать, или купаться в этих запрудах. Мы эти заторы разбираем. Наша задача – обеспечить пропускную способность реки. Чтобы вода не задерживалась», – рассказал ForPost Юлия Гаврилова.

В течение нескольких дней заторы на Бельбеке были ликвидированы силами ГУПС «Водоканал».

По словам Юлии Гавриловой, внеплановые рейды по рекам сейчас проходят каждый день. В том числе, и в выходные дни.

«Реку Айтодорку мы уже привели в порядок», – добавила она.

В настоящее время продолжается работа по обследованию реки Бельбек на предмет наличия заторов от села Фруктовое до Любимовки.

В тексте использованы материалы: Форпост

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