Зеленский: «Крым - наш и мы его скоро вернем»

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Президент Украины признал отсутствие эффективной международной площадки для обсуждения вопроса принадлежности полуострова.

Президент Украины Владимир Зеленский признал отсутствие эффективной международной площадки для обсуждения вопроса принадлежности Крыма, но заявил о намерениях вернуть полуостров.

«Мы вернем его обратно. Но нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию, - сказал он во вторник в интервью телеканалу Euronews. - За шесть лет не было создано крепкой платформы для поднятия этого вопроса».

Зеленский также выразил сожаление в связи с тем, что в «нормандском формате» «никто не хочет говорить о Крыме», а все внимание посвящено урегулированию конфликта в Донбассе. Однако, по его словам, вопросы Крыма и Донбасса для Украины равнозначны. «Разница лишь одна - на востоке погибают люди, - сказал он. - По этому человеческому фактору для меня лично ситуация там во главе угла. Но они на одном уровне».

В тексте использованы материалы: ТАСС

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