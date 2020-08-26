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Зеленский: «Крым - наш и мы его скоро вернем»
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Президент Украины признал отсутствие эффективной международной площадки для обсуждения вопроса принадлежности полуострова.
Президент Украины Владимир Зеленский признал отсутствие эффективной международной площадки для обсуждения вопроса принадлежности Крыма, но заявил о намерениях вернуть полуостров.
«Мы вернем его обратно. Но нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию, - сказал он во вторник в интервью телеканалу Euronews. - За шесть лет не было создано крепкой платформы для поднятия этого вопроса».
Зеленский также выразил сожаление в связи с тем, что в «нормандском формате» «никто не хочет говорить о Крыме», а все внимание посвящено урегулированию конфликта в Донбассе. Однако, по его словам, вопросы Крыма и Донбасса для Украины равнозначны. «Разница лишь одна - на востоке погибают люди, - сказал он. - По этому человеческому фактору для меня лично ситуация там во главе угла. Но они на одном уровне».
В тексте использованы материалы: ТАСС
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