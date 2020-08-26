Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.4
воздух +29
море +25

Власть

Зеленский: «Крым - наш и мы его скоро вернем»

08:00 среда, 26 августа 2020
Зеленский: «Крым - наш и мы его скоро вернем»

фото © pravda.com.ua

Президент Украины признал отсутствие эффективной международной площадки для обсуждения вопроса принадлежности полуострова.

Президент Украины Владимир Зеленский признал отсутствие эффективной международной площадки для обсуждения вопроса принадлежности Крыма, но заявил о намерениях вернуть полуостров.

«Мы вернем его обратно. Но нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию, - сказал он во вторник в интервью телеканалу Euronews. - За шесть лет не было создано крепкой платформы для поднятия этого вопроса».

Зеленский также выразил сожаление в связи с тем, что в «нормандском формате» «никто не хочет говорить о Крыме», а все внимание посвящено урегулированию конфликта в Донбассе. Однако, по его словам, вопросы Крыма и Донбасса для Украины равнозначны. «Разница лишь одна - на востоке погибают люди, - сказал он. - По этому человеческому фактору для меня лично ситуация там во главе угла. Но они на одном уровне».

В тексте использованы материалы: ТАСС

Ранее Новости Крыма сообщали:

Турчинов ответил Зеленскому на заявление о «подаренном» Крыме. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, который сейчас возглавляет штаб партии «Европейская солидарность», в комментарии Радіо Свобода заявил, что у президента Владимира Зеленского ныне «есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым».

В МФЦ Крыма объяснили причину возникновения очередей. Директор ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ольга Макарова разъяснила причину очередей возле отделений МФЦ.

Зеленский пообещал поднять украинский флаг в Крыму. Власти Украины прикладывают все усилия для того, чтобы флаг страны развевался над Крымом и Донбассом.

Объяснен отказ Тихановской назвать Крым украинским. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отказывается назвать Крым частью Украины, так как это может навредить всему протестному движению в республике.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе скончался 18-й пациент с COVID-19

В Севастополе скончался 18-й пациент с COVID-19

В Севастополе скончалась 88-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Коронавирус в Крыму
В Крыму выявлено еще 34 случая коронавируса

В Крыму выявлено еще 34 случая коронавируса

За 25 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 34 случая новой коронавирусной инфекции.

Власть
Зеленский: «Крым - наш и мы его скоро вернем»

Зеленский: «Крым - наш и мы его скоро вернем»

Президент Украины признал отсутствие эффективной международной площадки для обсуждения вопроса принадлежности полуострова.

Актуальные темы

В Ялте нашли смертельно опасных комаров

Сотрудники крымской противочумной станции Роспотребнадзора нашли в поселке Ливадия два вида комаров, представляющих опасность для людей, сообщает пресс-служба администрации Ялты.

вчера

Власть
В Ялте хотят ограничить движение транспорта в центре

В Ялте хотят ограничить движение транспорта в центре

Транспортный поток в Ялте в туристический сезон увеличивается несколько раз.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации