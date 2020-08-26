Ялтинские отели загружены на рекордные 96 процентов

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Загрузка ялтинских отелей достигла рекордного показателя в 96%.

Об этом сообщила заместитель главы администрации Ялты Ирина Романец, передает «Интерфакс».

«В августе загрузка - 96%, она действительно рекордная. Период ограничений во время COVID-19, конечно, сыграл свою роль в части увеличивающегося потока туристов», - сообщила Романец.

По ее словам, из 1,5 млн туристов, приехавших в Крым в июле, около 500 тыс посетили Ялту. При этом камеры наружного наблюдения зафиксировали, что за месяц по ялтинской набережной прошли 249 тыс человек. «Увидев эту информацию, мы уже впечатлились, потому что в городе всего 150 тыс населения», - подчеркнула Романец.

Данных по числу туристов, посетивших полуостров с начала августа, пока нет. «С начала июля количество посещающих город росло по экспоненте. Поэтому считаем, что в августе у нас будут еще большие цифры. Город полон людей», - добавила Романец.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов прогнозировал, что турпоток в июле-августе превысит прошлогодние показатели за аналогичный период. Однако при этом ожидается, что годовой показатель будет на 10-15% меньше прошлогоднего. Из-за ограничительных мер, введенных для недопущения распространения коронавируса, курортный сезон в Крыму стартовал для крымчан и севастопольцев с 15 июня. А с 1 июля средства размещения начали принимать отдыхающих из других регионов России.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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