Взрыв в керченской многоэтажке: что известно о пострадавшей

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В результате пожара в многоэтажке в Керчи пострадал один человек.

Об этом рассказал директор Республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

«В результате пожара пострадал один человек, женщина. Возраст уточняем. По предварительным данным, у нее ожоги 60% тела. На место направлена санитарная авиация», - уточнил Олефиренко.

Как ранее сообщалось, в Керчи на улице Кирова произошел пожар на последних этажах десятиэтажного многоквартирного дома. По данным МЧС очевидцы услышали взрыв, после чего произошло возгорание. Рассматривается версия, что причиной произошедшего стала утечка бытового газа, однако пока она не подтверждается.

Инцидент произошел в 17:00, огнем охватило два этажа.

— В районе остановки «Промбаза» от взрывной волны в квартирах выбило стекла, клубы дыма видно изо всех районов города. Сотрудники МЧС приступили к локализации пожара в девятиэтажном доме в Керчи по улице Кирова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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