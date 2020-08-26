Водный кризис
Развитие сюжета: В Симферополе выросла цена на бутилированную воду ● СНБО Украины: Оснований для гумкатастрофы в Крыму нет ● В детских садах Симферополя устанавливают автономные системы водоснабжения ● Власти Симферополя обещают закончить установку баков для воды в школах и детсадах до конца августа ● Эксперт объяснил «неравномерность» графиков подачи воды в Крыму
Власти пока не будут вводить режим ЧС из-за вододефицита в Симферополе
фото © Новости Крыма
Режим чрезвычайной ситуации из-за ограничений в водоподаче вводить в Симферополе не планируется.
Об этом сегодня на брифинге сообщила глава администрации города Елена Проценко.
«ЧС вводиться не будет. Во всяком случае, сейчас, – сказала Проценко. – Мы находимся сейчас в режиме повышенной готовности».
На прошлой неделе стало известно, что из-за засухи в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов будут введены графики подачи воды. Сначала должны были прекратить подачу горячего водоснабжения, затем холодную воду планировали перестать подавать в ночное время, и с 7 сентября подача воды должна осуществляться по часам.
Для обеспечения бесперебойной подачи воды власти города и республики закупили резервные емкости для школ, детских садов и больниц.
Резервными емкостями для воды также обеспечены и два учреждения социального обслуживания, которые расположены в Симферополе.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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