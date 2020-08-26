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Водный кризис

Власти пока не будут вводить режим ЧС из-за вододефицита в Симферополе

Власти пока не будут вводить режим ЧС из-за вододефицита в Симферополе

фото © Новости Крыма

Режим чрезвычайной ситуации из-за ограничений в водоподаче вводить в Симферополе не планируется.

Об этом сегодня на брифинге сообщила глава администрации города Елена Проценко.

«ЧС вводиться не будет. Во всяком случае, сейчас, – сказала Проценко. – Мы находимся сейчас в режиме повышенной готовности».

На прошлой неделе стало известно, что из-за засухи в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов будут введены графики подачи воды. Сначала должны были прекратить подачу горячего водоснабжения, затем холодную воду планировали перестать подавать в ночное время, и с 7 сентября подача воды должна осуществляться по часам.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды власти города и республики закупили резервные емкости для школ, детских садов и больниц. 

Резервными емкостями для воды также обеспечены и два учреждения социального обслуживания, которые расположены в Симферополе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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В детских садах Симферополя устанавливают автономные системы водоснабжения. Объемы контейнеров воды, устанавливаемых на период ограничений, существенно превышают суточную потребность учреждений.

Улицы в Керчи начали ремонтировать с применением 3D-моделирования. Компания «ВАД» применила 3D-моделирование для увеличения точности работы техники при проведении ремонта улиц в Керчи.

Власти Симферополя обещают закончить установку баков для воды в школах и детсадах до конца августа. Замглавы администрации Симферополя Анатолий Русин утверждает, что установка резервных емкостей для воды на территории детских садов и школ города должна завершиться до конца августа.

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