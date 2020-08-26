Власти обещают не повышать качество воды в Симферополе

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Государственное унитарное предприятие «Вода Крыма» не планирует повышать качество воды, поступающей симферопольцам.

Как сообщил сегодня генеральный директор госпредприятия Владимир Баженов, чтобы из кранов жителей столицы республики не текла мутная вода, на очистных сооружениях необходимо промывать фильтры дважды в сутки.

«В принципе наши сооружения, которыми оборудованы водоочистные станции города, элементарно с этой задачей справились бы. Мы бы просто с фильтроцикла 24 часа – это мы раз в сутки моем фильтры, перешли бы на фильтроцикл 12 часов и стали бы их мыть два раза в сутки. Тогда фильтры каждые 12 часов обновлялись бы и вода вошла в стандартное качество. Но, увы. После каждого фильтроцикла мы сбрасываем в канализацию, к сожалению, так устроены сети, две с половиной тысячи кубометров воды на каждом сооружении», – сказал Баженов.

По его словам, при 12-часовом цикле очистки фильтров в канализацию в сутки будет сбрасываться по 10 тысяч кубов воды. «Если я сейчас буду ставить задачу добиться такого качества воды, тогда я в сутки буду сбрасывать в канализацию 10 тыс кубов воды. То есть я буду с 7 сентября 100 тыс кубов поднимать из них 10 тыс сбрасывать в канализацию, такой роскоши мы себе при таких горизонтах водохранилищ позволить не можем», – подчеркнул он.

До принятия решения о введение ограничений на подачу воды предприятие провело замену фильтрующего материала на Симферопольском и Партизанском водохранилищах. Баженов отметил, что если бы эту работу не проводили, качество воды было бы еще хуже. «Благодаря выполненным мероприятиям мы от (этого) пока отодвинулись. Никаких других действий с нашей стороны не будет. Генеральная задача – сохранить запасы водохранилища до следующих осадков, иначе не будем иметь воды никакого качества», – сообщил гендиректор предприятия.

Ранее в социальных сетях симферопольцы неоднократно сообщали, что в их дома поступает вода ненадлежащего качества. У некоторых абонентов она была мутной, а у других коричневого цвета. Сейчас, по словам Баженова, вода на входе в очистные сооружения имеет мутность около 10 миллиграмм, что не соответствует норме. Это обусловлено тем, что воды в водохранилищах становится меньше, а ил остается.

На прошлой неделе стало известно, что из-за засухи в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов будут введены графики подачи воды. Сначала должны были прекратить подачу горячего водоснабжения, затем холодную воду планировали перестать подавать в ночное время, и с 7 сентября подача воды должна осуществляться по часам. Сегодня стало известно, что власти не планируют вводить режим чрезвычайной ситуации из-за вододефицита.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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