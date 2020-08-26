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Власти не исключают появление платных дорог в Крыму
фото © aqmolanews.kz
Пока в Крыму нет речи о появлении платных дорог, однако такой гипотетически мог бы стать участок трассы «Таврида».
Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» выразил начальник Службы автомобильных дорог РК Александр Нефедов.
«Я не слышал о таких намерениях (сделать трассу «Таврида» платной – ред.). Но вижу, что физически может быть реализована как платный проект от Белогорска до Феодосии, потому что есть альтернативы. В таком случае плата будет уходить не куда-то, а на содержание дороги в чистоте и порядке и создание объектов сервиса. Сейчас дорожный фонд небольшой, мягко говоря», - высказался глава службы.
Он добавил, что для содержания крымских дорог недостаточно средств, поступающих от уплаты транспортного налога, поэтому «без дополнительных вливаний в отрасль не обойтись».
Нефедов подчеркнул, что главным условием для создания платных дорог является наличие альтернативных трасс, менее комфортных. Кроме того, на таких участках не должно быть постов ГАИ, а только стационарные камеры, считает он.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о полной отмене транспортного налога в стране. Его автор депутат Андрей Барышев считает, что ремонт дорог должен производиться за счет доходов государства от продажи топлива.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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