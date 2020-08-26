В Ялте продавцов накажут за торговлю рыбой, фруктами, специями, мылом и кружками

Сотрудники Департамента муниципального контроля Администрации города Ялта, полиции и МУП «Объединенная управляющая компания» продолжают рейды по пресечению несанкционированной торговли.

Об этом сообщили в отделе информационной политики администрации города Ялта.

Первую незаконную точку обнаружили на улице Московская в районе пешеходного мостика. Гражданин торговал фруктами и овощами из автомобиля, вокруг которого был сооружен импровизированный прилавок из коробок и ящиков. Вся незаконная продукция была упакована, опечатана и отправлена на склад МУП «ОУК».

— Холодильника на складе нет, поэтому как только овощи и фрукты начинают портиться, мы вызываем сотрудников Роспотребнадзора, которые после исследований выдают предписание об утилизации», — рассказал заместитель начальника отдела контроля в сфере благоустройства города Департамента муниципального контроля Артем Щербаков и добавил, что на склад также перемещается торговое оборудование.

Артем Щербаков также уточнил, что забрать со склада товар и оборудование собственник незаконной торговой точки сможет только после прохождения административной комиссии, уплаты штрафа и в том случае, если сможет доказать, что товар и оборудование принадлежат ему.

У пешеходного перехода в районе Овощного рынка, где по документам ярмарочной торговли законно стоит палатка с фруктами, обнаружилось превышение отведенной площади в 10 квадратных метров – продавец самовольно выстроил вокруг своей точки дополнительный прилавок из ящиков. «Данный гражданин предупрежден о недопустимости подобных действий, дополнительные прилавки демонтировал самостоятельно», — сообщил Артем Щербаков.

В сквере «Юбилейный» традиционных продавцов креветок в ходе рейда не обнаружилось, а вот в районе входа на Массандровский пляж участники рейда пресекли незаконную торговлю рыбой, специями, декоративным мылом, керамическими кружками. Еще одному продавцу было указано о недопустимости самовольного расширения его легальной торговой точки. Все изъятое вывезено на склады МУП «ОУК».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму взяли под стражу вожатого лагеря за развратные действия. Следователи возбудили уголовное дело в отношении вожатого евпаторийского детского лагеря, который совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

В Феодосии перевозчика накажут за помятые цветы. На ул. Куйбышева автобус маршрута № 2, объезжая место аварии, заехал на тротуар, повредив недавно высаженные здесь растения.

По заявлению прокуратуры в Севастополе судом приостановлена деятельность батутного центра. Прокуратурой района в Ленинский районный суд города Севастополя направлен иск о понуждении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по организации досуга и развлечения граждан, в том числе детей, в батутном центре «Monkey», расположенном в торговом центре по адресу: г. Севастополь, ул. Ковпака, д. 3, устранить выявленные в ходе проверки нарушения.

Симферополец, избивший до смерти родного брата, получил пять лет колонии. Железнодорожный районный суд Симферополя вынес приговор 44-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве.