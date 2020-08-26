Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.4
воздух +29
море +25

Власть

В Ялте хотят ограничить движение транспорта в центре

В Ялте хотят ограничить движение транспорта в центре

фото © Новости Крыма

Транспортный поток в Ялте в туристический сезон увеличивается несколько раз.

Автомобилистам не хватает мест для парковок, поэтому многие оставляют свои машина на обочинах. Жители Ялты видят в этом огромную проблему, мешают машины на обочинах и коммунальщикам.

Ялтинцы видят решение заторов на дороге в виде строительством парковок и доступности общественного транспорта.

— Нужно сделать такси, сделать доступным общественный транспорт – это автобусы, маршрутки, такси. Удешевить и сделать более доступными для людей, – поделился своим мнением с Крым 24 житель Ялты Алексей Никитин.

В Большой Ялте 23 муниципальные парковки. Остальные – частные. Каждая из них рассчитана максимум на 20 авто. Однако строительство новых не планируется в ближайшее время. В случае транспортного коллапса часть из них станет частной, и стоимость паковочного места увеличится наполовину.

Власти считают, чтобы разгрузить движение в центре города, необходимо ограничить движение в нем.

— Самая проблемная улица – это улица Чехова и улица Дражинского. В перспективе рассматривается вопрос об увеличении променадной зоны на обеих улицах. Организация одностороннего движения. Проекты разрабатываются, – рассказал начальник отдела транспорта, промышленности и связи администрации Ялты Игорь Чулевич.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Поезда не добавили туристов в Крыму. Большинство туристов этим летом приехали в Крым через Крымский мост на автобусах и личных автомобилях.

В Крым до конца года пообещали привезти 220 новых автобусов. 220 новых автобусов появятся на дорогах Республики Крым до конца 2020 года.

Отвечавший за парковку на плато Ай-Петри директор предприятия лишился должности. Директор обслуживающего парковку на плато Ай-Петри муниципального унитарного предприятия «Туринфоцентр ЮБК» лишился должности из-за многочисленных нарушений.

Под Севастополем отремонтируют уникальный железнодорожный перего. На железнодорожной линии Севастополь – Симферополь пройдет капитальный ремонт на уникальном участке – Шавринской выемке.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе скончался 18-й пациент с COVID-19

В Севастополе скончался 18-й пациент с COVID-19

В Севастополе скончалась 88-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Коронавирус в Крыму
В Крыму выявлено еще 34 случая коронавируса

В Крыму выявлено еще 34 случая коронавируса

За 25 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 34 случая новой коронавирусной инфекции.

Власть
Зеленский: «Крым - наш и мы его скоро вернем»

Зеленский: «Крым - наш и мы его скоро вернем»

Президент Украины признал отсутствие эффективной международной площадки для обсуждения вопроса принадлежности полуострова.

Актуальные темы

В Ялте нашли смертельно опасных комаров

Сотрудники крымской противочумной станции Роспотребнадзора нашли в поселке Ливадия два вида комаров, представляющих опасность для людей, сообщает пресс-служба администрации Ялты.

вчера

Власть
В Ялте хотят ограничить движение транспорта в центре

В Ялте хотят ограничить движение транспорта в центре

Транспортный поток в Ялте в туристический сезон увеличивается несколько раз.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации