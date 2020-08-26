В Ялте хотят ограничить движение транспорта в центре

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Транспортный поток в Ялте в туристический сезон увеличивается несколько раз.

Автомобилистам не хватает мест для парковок, поэтому многие оставляют свои машина на обочинах. Жители Ялты видят в этом огромную проблему, мешают машины на обочинах и коммунальщикам.

Ялтинцы видят решение заторов на дороге в виде строительством парковок и доступности общественного транспорта.

— Нужно сделать такси, сделать доступным общественный транспорт – это автобусы, маршрутки, такси. Удешевить и сделать более доступными для людей, – поделился своим мнением с Крым 24 житель Ялты Алексей Никитин.

В Большой Ялте 23 муниципальные парковки. Остальные – частные. Каждая из них рассчитана максимум на 20 авто. Однако строительство новых не планируется в ближайшее время. В случае транспортного коллапса часть из них станет частной, и стоимость паковочного места увеличится наполовину.

Власти считают, чтобы разгрузить движение в центре города, необходимо ограничить движение в нем.

— Самая проблемная улица – это улица Чехова и улица Дражинского. В перспективе рассматривается вопрос об увеличении променадной зоны на обеих улицах. Организация одностороннего движения. Проекты разрабатываются, – рассказал начальник отдела транспорта, промышленности и связи администрации Ялты Игорь Чулевич.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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