В Симферополе выросла цена на бутилированную воду

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Завышение стоимости бутилированной воды зафиксировали в одном из магазинов Симферополя.

Об этом сегодня журналистам сообщила глава администрации города Елена Проценко.

«В Единую дежурную диспетчерскую службу сегодня поступило обращение о том, что на улице Воровского в торговом объекте были завышены цены на бутилированную воду. Поэтому я обратила внимание руководителя управления торговли на этот факт. Мы будем мониторить цены», – сказала Проценко.

Глава администрации крымской столицы добавила, что власти будут рекомендовать торговым сетям и магазинам не повышать цену на воду. «Вся эта работа будет носить рекомендательный характер, потому что в предпринимательскую деятельность мы не имеем права вмешиваться, – уточнила Проценко. – Мы будем рекомендовать очень настоятельно не повышать цены».

Ранее в министерстве промышленной политики республики сообщили, что торговые сети Крыма располагают запасом бутилированной воды на срок от 30 дней и выше. По состоянию на 21 августа стоимость воды питьевой в бутылях емкостью 5 литров составляла: в локальной торговой сети от 47,25 до 66,41 рубля, в НТО – от 49,55 до 55,95 рубля, в несетевых магазинах – от 51,96 до 64,90 рубля за единицу товара.

На прошлой неделе стало известно, что из-за засухи в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов будут введены графики подачи воды. Сначала должны были прекратить подачу горячего водоснабжения, затем холодную воду планировали перестать подавать в ночное время, и с 7 сентября подача воды должна осуществляться по часам.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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