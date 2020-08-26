Власть
В Симферополе открыли памятник убитым крымским детям-инвалидам
Памятный знак убитым нацистами в 1942 году в Ейске воспитанникам детского дома – детям-инвалидам, которых туда эвакуировали из Крыма – установлен на территории Симферопольской специальной школы-интерната.
«В год 75-летия Победы мы проводим памятные акции, направленные на увековечение памяти о том, что случилось, о трагедии, которая никогда не должна повториться. Дети, крымчане, погибли от рук зверей, по-другому сказать невозможно. Понимаем, благодаря кому мы обязаны жизнью – нашим ветеранам и тем людям, которые ценой своей жизни остановили врага и не дали уничтожить нашу Родину», – сказал Сергей Аксенов.
По его мнению, масштаб проблем, которые возникают у людей сейчас, намного меньше по сравнению с тем, что пережили наши предки. «И еще раз говорю, не дай Господь никому и никогда пережить то, что пережили эти дети. Страшное время. Когда сегодня мы говорим, что тяжело, нужно помнить, что все познается в сравнении. Надо учиться справляться с теми вызовами, которые стоят перед нами. И конечно, не дать возможности повториться этой ужасной трагедии», – подчеркнул Аксенов.
Крымских детей-инвалидов эвакуировали из прифронтового Симферополя в Ейск в 1941 году. В 1942 году оккупанты провели акцию по их уничтожению. 7 октября прошлого года ФСБ рассекретила документы о геноциде. Из них следует, что детей умертвили в мобильных газовых камерах. Также спецслужбой был опубликован список казненных детей. Кроме фамилий и дат рождения, в документе есть графа «инвалидность», которая заполнена у каждого ребенка.
После изучения этих документов СК России возбудил уголовное дело. В этом году следователи обратились к коллегам из Канады и запросили информацию об одном из карателей Гельмуте Оберлендере.
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В тексте использованы материалы: Крыминформ
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