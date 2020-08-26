В Симферополе не планируют закрывать кафе и рестораны из-за вододефицита

Власти не планируют ограничивать работу учреждений общепита и сферы услуг из-за введения режима ограничений в подаче водоснабжения.

Об этом сегодня на брифинге сообщила глава администрации города Елена Проценко.

«Пока речь не идет о том, что мы будем закрывать предприятия общепита либо сферы услуг. Работаем в том же графике и смотрим по ситуации», – сказала она.

В то же время ранее администрация крымской столицы рекомендовала заведениям общественного питания в Симферополе перейти на одноразовую посуду и установить резервные емкости из-за дефицита воды в городе.

На прошлой неделе стало известно, что из-за засухи в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов будут введены графики подачи воды. Сначала должны были прекратить подачу горячего водоснабжения, затем холодную воду планировали перестать подавать в ночное время, и с 7 сентября подача воды должна осуществляться по часам.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды власти города и республики закупили резервные емкости для школ, детских садов и больниц.

Резервными емкостями для воды также обеспечены и два учреждения социального обслуживания, которые расположены в Симферополе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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