В Севастополе сорвали строительство детского сада

Власти Севастополя расторгли контракт с ООО «РусСтрой Двор», выполнявшим работы по строительству нового детского сада в микрорайоне бухты Казачьей, сообщает НТС.

Об этом журналистам рассказал директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов. По его словам, подрядчик недобросовестно исполнял свои обязательства.

«Вы знаете, я как строитель, скажу, что проблемы только в голове строителя. Нет проблем, которые не решаются. Заказчик всегда идет навстречу, если есть какая-то некорректность в проектной документации, она всегда исправляется. Мы готовы, в рамках 44-го закона дополнительно можно предусмотреть до 30%. Мы на это с охотой идем. Главное – желание подрядчика работать. Это единственное, что мы просим на объекте», – сказал Гапицонов.

По словам Гапицонова, за 9 месяцев готовность объекта остается практически на нуле. По его словам, строители лишь подготовили участок к работам, огородили его и пробурили две скважины под сваи.

В декабре 2019 года в микрорайоне Казачья бухта в Севастополе началось строительство детского сада. Новое двухэтажное дошкольное учреждение должно иметь: раздевалку, игровую, спальню, буфетную, туалетную.

Согласно сведениям, размещенным на сайте госзакупок, стоимость строительства объекта образования составит чуть более 236 миллионов рублей. Генподрядчиком выступает ООО «РусСтрой Двор». Работы ведут на участке с кадастровым номером 91:02:004004:3132.

Новый детский сад должен был позволить принять 280 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

«Все сроки выдержим. С проектной документацией, если будут какие-то недочеты, будем отрабатывать оперативно в процессе строительства», — заявил ранее Илларион Гапицонов.

Теперь же строительства детского сада сдвинуто на год. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

Добавим, что с месячным отставанием от графика продолжается стоительство детсада и в Нахимовском районе на улице Горпищенко. Его ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2021 года.

В тексте использованы материалы: Форпост

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