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Коронавирус в Крыму

В Севастополе скончался 18-й пациент с COVID-19

В Севастополе скончался 18-й пациент с COVID-19

фото © gazetauzao.ru

В Севастополе скончалась 88-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Она стала 18-й жертвой коронавируса в городе.

Известно, что течение болезни у нее было осложнено двусторонней вирусной пневмонией, отеком легких и сопутствующими хроническими заболеваниями.

Кроме того, за сутки излечились от COVID-19 и были выписаны из больниц Севастополя еще семь человек. У одной женщины тест, сданный в частной лаборатории, оказался положительным.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 471 человек. Сейчас в больницах находится 62 пациента с этим диагнозом. Выздоровели и были выписаны 374 человека, погибли 18 пациентов, в том числе медсестра одной из больниц, которая работала в «красной» зоне.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Еще 40 пациентов вылечили от коронавируса в Крыму. По-прежнему находятся на лечении 628 человек с новой коронавирусной инфекцией.

В правительстве Севастополя выявлен очаг коронавируса. В департаменте по имущественным и земельным отношениям Севастополя был выявлен очаг коронавирусной инфекции.

Юлию Тимошенко подключили к ИВЛ. Лидера партии «Батькивщина» и экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, заболевшую COVID-19, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе скончался 18-й пациент с COVID-19

В Севастополе скончался 18-й пациент с COVID-19

В Севастополе скончалась 88-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

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