В Севастополе разыскивают заразившуюся коронавирусом жительницу города

Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Севастополе за истекшие сутки.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 26 августа зарегистрирован один новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это 35-летняя женщина, сдавшая тест в частной лаборатории. Телефон, указанный при оформлении документов, не отвечает. По указанному в документах адресу женщина не проживает. В настоящее время ее поисками занимаются правоохранительные органы», – говорится в сообщении.

Также за сутки подтверждена одна смерть от COVID-19. «Скончалась 88-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19. Течение болезни было осложнено двусторонней вирусной пневмонией, отеком легких и сопутствующими хроническими заболеваниями», – добавили в пресс-службе.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразился 471 человек, из них 374 уже выздоровели. С начала пандемии скончались 18 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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В Крыму выявлено еще 34 случая коронавируса. За 25 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 34 случая новой коронавирусной инфекции.

В отелях Крыма проверили соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. Министерство курортов и туризма РК провели мониторинг крымских объектов размещения по контролю за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Сотрудники министерства посетили 40 отелей в городских округах Алушта и Ялта, а также в пгт Николаевка.

Еще 40 пациентов вылечили от коронавируса в Крыму. По-прежнему находятся на лечении 628 человек с новой коронавирусной инфекцией.

В правительстве Севастополя выявлен очаг коронавируса. В департаменте по имущественным и земельным отношениям Севастополя был выявлен очаг коронавирусной инфекции.