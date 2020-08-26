Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе скончался 18-й пациент с COVID-19 ● В Крыму выявлено еще 34 случая коронавируса ● В отелях Крыма проверили соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора ● Еще 40 пациентов вылечили от коронавируса в Крыму ● В правительстве Севастополя выявлен очаг коронавируса
В Севастополе разыскивают заразившуюся коронавирусом жительницу города
Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Севастополе за истекшие сутки.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 26 августа зарегистрирован один новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это 35-летняя женщина, сдавшая тест в частной лаборатории. Телефон, указанный при оформлении документов, не отвечает. По указанному в документах адресу женщина не проживает. В настоящее время ее поисками занимаются правоохранительные органы», – говорится в сообщении.
Также за сутки подтверждена одна смерть от COVID-19. «Скончалась 88-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19. Течение болезни было осложнено двусторонней вирусной пневмонией, отеком легких и сопутствующими хроническими заболеваниями», – добавили в пресс-службе.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразился 471 человек, из них 374 уже выздоровели. С начала пандемии скончались 18 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму выявлено еще 34 случая коронавируса. За 25 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 34 случая новой коронавирусной инфекции.
В отелях Крыма проверили соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. Министерство курортов и туризма РК провели мониторинг крымских объектов размещения по контролю за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Сотрудники министерства посетили 40 отелей в городских округах Алушта и Ялта, а также в пгт Николаевка.
Еще 40 пациентов вылечили от коронавируса в Крыму. По-прежнему находятся на лечении 628 человек с новой коронавирусной инфекцией.
В правительстве Севастополя выявлен очаг коронавируса. В департаменте по имущественным и земельным отношениям Севастополя был выявлен очаг коронавирусной инфекции.
В Севастополе скончался 18-й пациент с COVID-19
В Севастополе скончалась 88-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
В Крыму выявлено еще 34 случая коронавируса
За 25 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 34 случая новой коронавирусной инфекции.
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