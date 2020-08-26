В отелях Крыма проверили соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора

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Министерство курортов и туризма РК провели мониторинг крымских объектов размещения по контролю за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Сотрудники министерства посетили 40 отелей в городских округах Алушта и Ялта, а также в пгт Николаевка.

Об этом сообщила пресс-служба Минкурортов Крыма.

В целом, отели соблюдают все актуальные предписания, но в то же время были зафиксированы отсутствие рециркуляторов воздуха, нарушения масочного режима в закрытых помещениях и социальной дистанции. Руководству объектов размещения было поручено исправить несоответствия требованиям.

В Крыму каждый из 823 объектов размещения, который выразил готовность работать в сезоне 2020 года, в соответствии с Указом Главы Республики Крым Сергея Аксенова от 17.03.2020 № 63-У, заполнил форму обязательства, имеющую юридическую силу.

Документ размещен на сайте Правительства Республики Крым, согласно которому соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора является обязательным.

Министерством курортов и туризма РК, совместно с администрациями муниципальных образований проводится мониторинг средств размещения, функционирующих без подачи обязательств. Так, сотрудниками администрации города Ялта было составлено три акта по факту нарушений в период эпидемиологического неблагополучия по новой коронавирусной инфекции отель «Мотель №5», дизайн-отель «Массандра» и ИП Громова И.В.

Материалы еще по 11 объектам размещения направлены в Роспотребнадзор для принятия дальнейших мер реагирования.

— Главным вопросом курортного сезона 2020 года остается безопасность. При этом основная ответственность за все меры профилактики и предосторожности в основном лежит на администрациях муниципальных образований. Сегодня соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора — это прежде всего вопрос безопасности гостей и жителей Крыма, — сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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