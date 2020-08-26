В Крыму выявлено еще 34 случая коронавируса

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За 25 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 34 случая новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

«За текущие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 34 случаев коронавирусной инфекции, из них 16 – выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 8 – выявлены при скрининге населения.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 2131 случая новой коронавирусной инфекции, 88 из которых завозные из-за границы, 121 случай – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1604 случаев при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 318 при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2631 человек», — сообщил Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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