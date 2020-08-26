В Крыму разрешили проводить спортивные игры при 10 процентах зрителей

Власти Крыма сняли ограничения из-за пандемии нового коронавируса, распространявшиеся на спортивные игры и нормы ГТО, разрешив приводить их при 10% зрителей.

Соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.

В республике с 17 марта, в соответствии с указом главы региона Сергея Аксенова, введен режим повышенной готовности. С 12 мая на полуострове началось постепенное смягчение режима ограничений. С 15 июня стартовал курортный сезон, а с 1 июля отели и гостиницы могут принимать туристов из других регионов страны. 3 июля власти региона допустили проведение профессиональных спортивных турниров при 10% зрителей, в частности крымского чемпионата по футболу.

Поправки внесены в подпункт 4.1 указа, касающийся действующих ограничений из-за пандемии нового коронавируса. «Действие настоящего подпункта не распространяется <…> на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым, в том числе выполнение нормативов испытаний комплекса ВФСК ГТО, с общим количеством участников не более 50 человек и в присутствии посетителей не более 10% об общей вместимости спортивного сооружения», - говорится в документе.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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