В Крыму продлили ограничение на посещение лесов

Министерство экологии и природных ресурсов Крыма продлило на 21 день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, сообщает пресс-служба ведомства.

Решение принято в целях обеспечения пожарной безопасности.

Сообщается, что лесопожарные формирования и инспекторские группы лесной охраны усилили патрулирование и осмотр территории лесов на предмет выявления пожаров.Минэкологи призывает жителей и гостей Крыма воздержаться от посещения лесных массивов в целях обеспечения пожарной безопасности.

За минувшую неделю сотрудники МЧС Крыма ликвидировали 127 пожаров, из них 93 - это возгорания сухой растительности и мусора, а также четыре лесных пожара.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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