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Власть

В Крыму продлили ограничение на посещение лесов

18:09 среда, 26 августа 2020

Министерство экологии и природных ресурсов Крыма продлило на 21 день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, сообщает пресс-служба ведомства.

Решение принято в целях обеспечения пожарной безопасности.

Сообщается, что лесопожарные формирования и инспекторские группы лесной охраны усилили патрулирование и осмотр территории лесов на предмет выявления пожаров.Минэкологи призывает жителей и гостей Крыма воздержаться от посещения лесных массивов в целях обеспечения пожарной безопасности.

За минувшую неделю сотрудники МЧС Крыма ликвидировали 127 пожаров, из них 93 - это возгорания сухой растительности и мусора, а также четыре лесных пожара. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В лесах Севастополя до сентября запретили охоту. До 4 сентября на территории Севастополя введен особый противопожарный режим, который устанавливает дополнительные ограничения, в том числе запрет на любительскую и спортивную охоту.

На юге Крыма продлили запрет на посещение лесов и разведение костров. В южных районах Крыма вновь объявлено штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности.

Google заблокировал сайт заповедников Крыма. Google заблокировал электронный сервис ФГБУ «Заповедный Крым». Именно через этот сервис граждане и экскурсионные группы подавали в ведомство заявки для разрешения на посещение заповедников.

В Севастополе еще три недели нельзя будет ходить в лес. В Севастополе продлили особый противопожарный режим, который действует на территории города с весны из-за засушливой погоды.

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