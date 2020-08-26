В Крыму нашли пропавшую школьницу из Башкортостана

В Крыму завершились поиски пропавшей школьницы из Башкирии.

Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления СК России по РК и Севастополю.

Как сообщалось, региональное управление СК возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней школьницы из Башкортостана Марии Падалко. Днем 21 августа девушка ушла из гостевого дома в Саках, где отдыхала с бабушкой, и до недавнего времени ее местонахождение было неизвестно.

«Школьница из Башкортостана, которую на протяжении нескольких дней искали сотрудники СК, МВД и волонтеры, найдена. Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. В настоящее время она доставляется в следственный отдел для выяснения всех обстоятельств ее безвестного исчезновения», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в отношении девушки не совершались какие-либо преступления.

Кроме того, правоохранители поблагодарили участников поискового отряда «Лиза Алерт Крым», которые и обнаружили школьницу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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