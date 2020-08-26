Происшествия
В Крыму нашли пропавшую школьницу из Башкортостана
В Крыму завершились поиски пропавшей школьницы из Башкирии.
Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления СК России по РК и Севастополю.
Как сообщалось, региональное управление СК возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней школьницы из Башкортостана Марии Падалко. Днем 21 августа девушка ушла из гостевого дома в Саках, где отдыхала с бабушкой, и до недавнего времени ее местонахождение было неизвестно.
«Школьница из Башкортостана, которую на протяжении нескольких дней искали сотрудники СК, МВД и волонтеры, найдена. Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. В настоящее время она доставляется в следственный отдел для выяснения всех обстоятельств ее безвестного исчезновения», - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в отношении девушки не совершались какие-либо преступления.
Кроме того, правоохранители поблагодарили участников поискового отряда «Лиза Алерт Крым», которые и обнаружили школьницу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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