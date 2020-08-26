В Крыму нашли нарушения на 300 млн при возведении двух многоэтажек

Прокуратура выявила нарушения при исполнении государственного контракта по строительству двух 160-квартирных жилых домов в поселке Гвардейское Симферопольского района.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Как уточнили в надзорном ведомстве, изначально цена контракта составляла более 703 млн рублей. В последующем сумма аванса в нарушение закона была увеличена до 70% без предоставления обеспечения исполнения контракта на всю сумму авансового платежа.

Служба капитального строительства РК перечислила в виде аванса более 331 млн рублей, но подрядчик не выполнил работы. Также не были предоставлены обеспечительные меры в виде банковской гарантии. В результате бюджету причинен ущерб на вышеуказанную сумму.

Прокуратура направила материалы в Следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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