Происшествия
В Керчи произошел взрыв в жилом доме
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Пожарные ликвидируют возгорание в многоэтажном жилом доме на улице Кирова в Керчи.
Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Республике Крым.
«В 17.06 поступило сообщение о пожаре на улице Кирова в Керчи. На место направлены наши подразделения по повышенному рангу. По приезду установлено, что виден огонь из окон на уровне восьмого-девятого этажа. Ведется локализация, информации о пострадавших пока нет», - сообщили в ведомстве.
Очевидцы сообщают в соцсетях, что перед пожаром слышали взрыв. Некоторые из них предполагают, что в одной из квартир мог взорваться газ.
Информацию о пожаре также подтвердил глава администрации Керчи Сергей Бороздин. По его информации, в результате ЧП пострадал один человек.
«По предварительным данным, газовый баллон, пока точно сказать не могу. Погибших нет, один пострадавший. Сейчас его доставляют в больницу, по степени тяжести будем знать в ближайшее время», - сообщил Бороздин.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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