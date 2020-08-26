Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.8
воздух +22
море +24

Происшествия

В Керчи произошел взрыв в жилом доме

В Керчи произошел взрыв в жилом доме

фото © соцсети

Пожарные ликвидируют возгорание в многоэтажном жилом доме на улице Кирова в Керчи.

Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Республике Крым.

«В 17.06 поступило сообщение о пожаре на улице Кирова в Керчи. На место направлены наши подразделения по повышенному рангу. По приезду установлено, что виден огонь из окон на уровне восьмого-девятого этажа. Ведется локализация, информации о пострадавших пока нет», - сообщили в ведомстве.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что перед пожаром слышали взрыв. Некоторые из них предполагают, что в одной из квартир мог взорваться газ.

Информацию о пожаре также подтвердил глава администрации Керчи Сергей Бороздин. По его информации, в результате ЧП пострадал один человек.

«По предварительным данным, газовый баллон, пока точно сказать не могу. Погибших нет, один пострадавший. Сейчас его доставляют в больницу, по степени тяжести будем знать в ближайшее время», - сообщил Бороздин.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мама Леры Кудрявцевой попала в больницу в Крыму с инсультом. Российская телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что ее мать перенесла на отдыхе в Крыму инсульт.

У берегов Нового Света обнаружили труп дельфина. Волонтеры российского Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» сообщили, что на пляже в поселке Новый Свет был обнаружен труп дельфина-белобочки.

Два человека утонули за один день в Крыму. В Крыму за минувшие сутки в море утонули два человека, трагедии произошли в Феодосии и Сакском районе.

В Крыму нашли пропавшую школьницу из Башкортостана. В Крыму завершились поиски пропавшей школьницы из Башкирии.

Происшествия
Взрыв в керченской многоэтажке: что известно о пострадавшей

Взрыв в керченской многоэтажке: что известно о пострадавшей фото, видео

В результате пожара в многоэтажке в Керчи пострадал один человек.

Происшествия
В Керчи произошел взрыв в жилом доме

В Керчи произошел взрыв в жилом доме

Пожарные ликвидируют возгорание в многоэтажном жилом доме на улице Кирова в Керчи.

Власть
Путин завтра приедет в Крым официально открывать трассу «Таврида»

Путин завтра приедет в Крым официально открывать трассу «Таврида»

Ранее предполагалось, что запуск четырехполосного движения от Керчи до Севастополя состоится в сентябре.

Актуальные темы

В Ялте нашли смертельно опасных комаров

Сотрудники крымской противочумной станции Роспотребнадзора нашли в поселке Ливадия два вида комаров, представляющих опасность для людей, сообщает пресс-служба администрации Ялты.

24 августа

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации