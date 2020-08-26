Украина провела учения ракетных войск вблизи Крыма

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Группировка украинских войск в Херсонской области провела учения с целью проверки готовности сил и средств противовоздушной обороны по отражению возможного нападения с воздуха.

Об этом сообщил пресс-центр Объединенных сил ВСУ.

«Задание для экипажей и расчетов ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса-АКМ» состояло в своевременном выходе по сигналу на боевые позиции для проработки поставленной задачи, маневре в новые позиционные районы, поиске воздушной цели и взятии ее на автоматическое сопровождение и «уничтожение», – рассказал командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

Сообщается, что в ходе учений военнослужащие «уверенно продемонстрировали умение выстраивать многоуровневую систему противовоздушной обороны в районе выполнения боевых задач, а также получать передавать в пункт управления сведения о средствах воздушного нападения».

Наев добавил, что подразделения противовоздушной обороны готовы «быстро и своевременно реагировать на возможную агрессию с воздуха».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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