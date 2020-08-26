Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.8
воздух +18
море +25

Власть

Украина провела учения ракетных войск вблизи Крыма

20:54 среда, 26 августа 2020
Украина провела учения ракетных войск вблизи Крыма

фото © Новости Крыма

Группировка украинских войск в Херсонской области провела учения с целью проверки готовности сил и средств противовоздушной обороны по отражению возможного нападения с воздуха.

Об этом сообщил пресс-центр Объединенных сил ВСУ.

«Задание для экипажей и расчетов ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса-АКМ» состояло в своевременном выходе по сигналу на боевые позиции для проработки поставленной задачи, маневре в новые позиционные районы, поиске воздушной цели и взятии ее на автоматическое сопровождение и «уничтожение», – рассказал командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

Сообщается, что в ходе учений военнослужащие «уверенно продемонстрировали умение выстраивать многоуровневую систему противовоздушной обороны в районе выполнения боевых задач, а также получать передавать в пункт управления сведения о средствах воздушного нападения».

Наев добавил, что подразделения противовоздушной обороны готовы «быстро и своевременно реагировать на возможную агрессию с воздуха».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Военные медики провели учение на крымском полигоне Опук. Военнослужащие подразделения медицинского обеспечения армейского корпуса Черноморского флота провели специальное учение на межвидовом полигоне Опук в Республике Крым.

В России заявили, что перехватили сразу два самолета НАТО около Крыма. Над нейтральными водами Черного моря был замечены самолеты-разведчики Франции и Великобритании.

Украина стягивает военную технику и оружие на границу с Крымом. На границе с Крымом в Херсонской области скапливается украинское оружие. Военные добавили, что в случае необходимости ракеты будут запущены по реальным целям.

Крым стал «пугалом» для Европы. Благодаря дислоцированным в Крыму российским воинским частям и растущему присутствию Черноморского флота в Черном и Средиземном морях полуостров становится серьезной угрозой для половины Европы и НАТО.

Бизнес
Единственный оператор мобильной связи в Крыму ограничил интернет

Единственный оператор мобильной связи в Крыму ограничил интернет

Единственный работающий в Крыму представитель «большой четверки» российских мобильных операторов ограничил интернет на полуострове. Люди в ярости.

Общество
Жители Севастополя строят баррикады посреди рек

Жители Севастополя строят баррикады посреди рек

Люди возводят каменные стены, чтобы забирать воду и купаться с удобствами.

Водный кризис
Ученые Севастополя предупреждали о засухе еще 20 лет назад

Ученые Севастополя предупреждали о засухе еще 20 лет назад

Ученое сообщество Севастополя еще 20 лет назад подготовило программу по решению водной проблемы города, чтобы не допустить сегодняшней ситуации с дефицитом водных ресурсов.

Водный кризис
Никто не ожидал: в Крыму чиновники не думали что будет так все плохо с водой

Никто не ожидал: в Крыму чиновники не думали что будет так все плохо с водой

Засуха, с которой в 2020 году столкнулся Крым, превзошла все ожидания не только крымских чиновников и эксплуатирующих организаций, но и деятелей науки, изучающих воду.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации