Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.4
воздух +29
море +25

Власть

Учителям Севастополя пообещали подкинуть денег за классное руководство

Севастопольским учителям выплатят надбавки за классное руководство.

Как уточнили на заседании правительства Севастополя, речь идет о так называемых «президентских» надбавках, поэтому средства на это выделены из федерального бюджета.

«Новая надбавка в размере 5 тысяч рублей охватит в этом году 1950 учителей. Средства в бюджет уже переведены и на этот год, и на два последующих года», - сообщил заместитель директора Департамента образования и науки Севастополя Антон Ульянцев.

Бюджет города получил на эти цели 500 миллионов 778 тысяч рублей, которые должны быть израсходованы в 2020 году, и по 152 миллиона рублей, которые необходимо потратить в 2021 и 2022 годах. Новую надбавку педагоги будут получать с 1 сентября 2020 года.

Как сообщалось ранее, в этом году учебный год в Севастополе пройдет с изменениями, вызванными пандемией коронавируса. В частности, все учителя обязаны будут сдать тест на COVID-19 перед 1 сентября, а на уроках находиться в медицинских масках. За каждым классом будет закреплен свой кабинет, в котором будут проходить уроки в течение всего дня.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым и Севастополь стали лидерами по объему просроченных ипотечных кредитов. Крым и Севастополь стали в России лидерами по объему просроченных ипотечных кредитов.

Власти Крыма выставили по-дешевке на аукцион очередной пансионат. Распорядительная дирекция имущества Крыма выставила на аукцион пансионат «Алмаз» под Судаком за 33,3 млн рублей (менее 500 тысяч долларов).

13-й судоремонтный завод Черноморского флота опроверг информацию о банкротстве. ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского флота» минобороны РФ опроверг информацию о своем банкротстве. На предприятии отметили, что об этом сообщили ряд СМИ в связи с иском АО «Научно-производственное объединение «Волго».

В Крыму выставили на продажу пансионат всего за полмиллиона долларов. Распорядительная дирекция имущества Крыма выставила на продажу пансионат «Икар» в селе Рыбачье (Алушта).

Коронавирус в Крыму
В Севастополе скончался 18-й пациент с COVID-19

В Севастополе скончался 18-й пациент с COVID-19

В Севастополе скончалась 88-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Коронавирус в Крыму
В Крыму выявлено еще 34 случая коронавируса

В Крыму выявлено еще 34 случая коронавируса

За 25 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 34 случая новой коронавирусной инфекции.

Власть
Зеленский: «Крым - наш и мы его скоро вернем»

Зеленский: «Крым - наш и мы его скоро вернем»

Президент Украины признал отсутствие эффективной международной площадки для обсуждения вопроса принадлежности полуострова.

Актуальные темы

В Ялте нашли смертельно опасных комаров

Сотрудники крымской противочумной станции Роспотребнадзора нашли в поселке Ливадия два вида комаров, представляющих опасность для людей, сообщает пресс-служба администрации Ялты.

вчера

Власть
В Ялте хотят ограничить движение транспорта в центре

В Ялте хотят ограничить движение транспорта в центре

Транспортный поток в Ялте в туристический сезон увеличивается несколько раз.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации