Учителям Севастополя пообещали подкинуть денег за классное руководство

Севастопольским учителям выплатят надбавки за классное руководство.

Как уточнили на заседании правительства Севастополя, речь идет о так называемых «президентских» надбавках, поэтому средства на это выделены из федерального бюджета.

«Новая надбавка в размере 5 тысяч рублей охватит в этом году 1950 учителей. Средства в бюджет уже переведены и на этот год, и на два последующих года», - сообщил заместитель директора Департамента образования и науки Севастополя Антон Ульянцев.

Бюджет города получил на эти цели 500 миллионов 778 тысяч рублей, которые должны быть израсходованы в 2020 году, и по 152 миллиона рублей, которые необходимо потратить в 2021 и 2022 годах. Новую надбавку педагоги будут получать с 1 сентября 2020 года.

Как сообщалось ранее, в этом году учебный год в Севастополе пройдет с изменениями, вызванными пандемией коронавируса. В частности, все учителя обязаны будут сдать тест на COVID-19 перед 1 сентября, а на уроках находиться в медицинских масках. За каждым классом будет закреплен свой кабинет, в котором будут проходить уроки в течение всего дня.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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