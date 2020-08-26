Ученые Севастополя предупреждали о засухе еще 20 лет назад

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Ученое сообщество Севастополя еще 20 лет назад подготовило программу по решению водной проблемы города, чтобы не допустить сегодняшней ситуации с дефицитом водных ресурсов.

Проект представлялся каждому новому руководству города, но там и не был реализован.

О том, что в природе наблюдается закономерная цикличность и многоводные годы сменяются маловодными известно давно, и эту особенность необходимо учитывать и при решении водных проблем региона, считает старший научной сотрудник отдела гидрофизики шельфа морского гидрофизического института РАН Роза Миньковская.

«Мы знаем, что у нас реки Крыма имеют паводочный режим, что они немноговодны, но в средние по водности и многоводные годы городу воды хватает. А в маловодные годы мы испытываем дефицит, мы этот дефицит испытывали и раньше <…> Но сейчас город растерт, население увеличивается, поэтому того, что было, не хватает», - отметила ученый.

О наступившей сегодня в жизни города фазе маловодья ученые Морского Гидрофиза знали давно и неоднократно предупреждали руководство города о том, что позаботится о достаточном для города воды необходимо заранее.

В 2000 году была создана комплексная программа охраны окружающей природной среды, рационального использования природных ресурсов и экологической безопасности Севастополя. Над ее разработкой работали порядка 200 ученых разных направлений науки.

«Она была сдана еще в 2000-м году в администрацию и так и осталась захоронена там», - отметила ученый.

Тем не менее, ученые продолжили работать над решением проблемы рационального использования водных ресурсов в регионе и создали предпроектную разработку. Решение оказалось несложным и недорогостоящим.

Через три реки Севастополя Черную, Бельбек и Качу в Черное море утекает примерно два с половиной объема Чернореченского водохранилища, а это примерно 155 млн кубометров в год. По сути эту воду, мы просто теряем, уточнила Роза Миньковская, а могли бы накапливать в период паводков и половодья и запасать в качестве резервного источника в дефицитные годы. Организовать такое резервное водохранилище ученые предлагают в Камышловском овраге.

«Поскольку река Черная использована на 96%, а то и на сто процентов, ее не нужно трогать, а вот река Бельбек по водности больше, чем Черная. Она у нас никак не используется. То есть мы за один такой средний паводок мы теряем примерно Гасфортовское водохранилище – 5 млн метров кубических воды уходит в море», - подчеркнула эксперт.

Роза Миньковская отметила, что разработанный учеными проект по водному обеспечению региона на момент создания был полностью просчитан и готов к реализации.

«Мы рассчитали, как оно будет наполняться, за сколько суток, сколько воды можно взять, какой высоты дамба нужна и какой лоток нужен, чтобы пропустить паводок средний самотеком из более высокой местности. Вот наше решение», - пояснила она.

Такой вариант решения водного вопроса, по словам гидролога, материально и технически несложно реализовать, он рассматривался еще в советский период. Но тогда проблема обеспечения водой полуострова так остро не стояла, поэтому о нем не особо задумывались.

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