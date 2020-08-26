У берегов Нового Света обнаружили труп дельфина

Волонтеры российского Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» сообщили, что на пляже в поселке Новый Свет был обнаружен труп дельфина-белобочки.

По информации центра, несколькими днями ранее именно эта самка дельфина выбросилась на берег в бухте Капсель (Судак).

«О животном не сообщили ни напрямую нам, ни диспетчерам МЧС, хотя неподалеку от этого места размещены информационные листы. Очевидцы по незнанию вытолкнули животное на глубину... Тело было обследовано нами: судя по его состоянию, белобочка погибла в тот же день, когда была выведена в море», – говорится в сообщении.

Волонтеры в очередной раз напомнили, что дельфины выбрасываются на берег из-за серьезных заболеваний и травм.

«Если вы стали очевидцем выброса дельфина на берег, ни в коем случае не выталкивайте его на глубину, не предпринимайте самостоятельных действий. Такому животному необходима специализированная медицинская помощь», – отметили волонтеры.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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