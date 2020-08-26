Происшествия
Стащил у спящего три телефона: в Севастополе завелся пляжный вор
На одном из пляжей Севастополя произошла необычная кража.
Сразу трех телефонов, нескольких банковских карт и ключей от квартиры чуть не лишился 35-летний местный житель, уснувший на берегу моря.
Все это добро хранилось в сумке, которая загадочным образом исчезла к моменту пробуждения мужчины. О происшествии он сообщил сотрудникам полиции, которые прибыли на место и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 56-летний сотрудник охраны.
«Полицейские выяснили, что в ночное время охранник пляжа заметил на берегу моря спящего мужчину и лежащую возле него сумку. Он тайком похитил сумку с чужими вещами и скрылся. Распорядиться украденным имуществом злоумышленник не успел – оперативники задержали его и изъяли похищенное», – сообщают в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю.
Сейчас в отношении мужчины, который сам должен был оберегать порядок отдыхающих, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
В тексте использованы материалы: Форпост
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