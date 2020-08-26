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Водный кризис

СНБО Украины: Оснований для гумкатастрофы в Крыму нет

15:26 среда, 26 августа 2020
СНБО Украины: Оснований для гумкатастрофы в Крыму нет

фото © Форпост

В десятках населенных пунктах полуострове с понедельника ввели графики подачи воды из-за обмеления водохранилищ.

Глава СНБО Алексей Данилов не считает гуманитарной катастрофой нехватку воды в Крыму.

«Никаких оснований для «гуманитарной катастрофы» на полуострове из-за якобы недостатка воды не существует. Местные водные ресурсы способны удовлетворить хозяйственно-бытовые нужды населения», - написал он в Facebook в среду, 26 августа.

«А проблему водообеспечения украденных промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, а также российских военных объектов пусть решает российская оккупационная власть», - добавил Данилов.

Отметим, с 24 августа в Крыму ввели графики подачи воды из-за обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Ограничения коснутся Симферополя и еще 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов.

Власти Украины неоднократно заявляли, что возобновят подачу воды только в случае гумкататстрофы в Крыму.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

В детских садах Симферополя устанавливают автономные системы водоснабжения. Объемы контейнеров воды, устанавливаемых на период ограничений, существенно превышают суточную потребность учреждений.

Улицы в Керчи начали ремонтировать с применением 3D-моделирования. Компания «ВАД» применила 3D-моделирование для увеличения точности работы техники при проведении ремонта улиц в Керчи.

Власти Симферополя обещают закончить установку баков для воды в школах и детсадах до конца августа. Замглавы администрации Симферополя Анатолий Русин утверждает, что установка резервных емкостей для воды на территории детских садов и школ города должна завершиться до конца августа.

Власти Украины рассказали в каком случае дадут воду в Крым. Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым.

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