Водный кризис
Развитие сюжета: В Симферополе выросла цена на бутилированную воду ● В детских садах Симферополя устанавливают автономные системы водоснабжения ● Власти Симферополя обещают закончить установку баков для воды в школах и детсадах до конца августа ● Эксперт объяснил «неравномерность» графиков подачи воды в Крыму ● В Симферополе и районе проверят автомойки и бани
СНБО Украины: Оснований для гумкатастрофы в Крыму нет
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В десятках населенных пунктах полуострове с понедельника ввели графики подачи воды из-за обмеления водохранилищ.
Глава СНБО Алексей Данилов не считает гуманитарной катастрофой нехватку воды в Крыму.
«Никаких оснований для «гуманитарной катастрофы» на полуострове из-за якобы недостатка воды не существует. Местные водные ресурсы способны удовлетворить хозяйственно-бытовые нужды населения», - написал он в Facebook в среду, 26 августа.
«А проблему водообеспечения украденных промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, а также российских военных объектов пусть решает российская оккупационная власть», - добавил Данилов.
Отметим, с 24 августа в Крыму ввели графики подачи воды из-за обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Ограничения коснутся Симферополя и еще 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов.
Власти Украины неоднократно заявляли, что возобновят подачу воды только в случае гумкататстрофы в Крыму.
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