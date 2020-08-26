Симферополец избил сожительницу, отобрал банковскую карту и отправился кутить

Симферопольскими полицейскими задержан подозреваемый в избиении сожительницы и похищении у нее банковской карты.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

В отдел полиции Симферополя поступило сообщение от 44-летней местной жительницы о том, что сожитель избил ее, а через некоторое время она обнаружила пропажу денег с ее банковской карты.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю по подозрению в совершении данного преступления задержан 30-летний местный житель, ране привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления.

От задержанного получена явка с повинной. С его слов, в ходе конфликта с сожительницей он нанес ей несколько ударов, а затем, забрав ее банковскую карту, расплачивался в терминалах магазинов, приобретая для себя продукты и спиртное.

В отношении гражданина составлен административный протокол согласно ст. 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – побои.

Кроме того, следственными органами отдела полиции «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.2 ст.159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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