С найденной в Крыму школьницей из Башкирии работают следователи-криминалисты

Специалисты Следкома работают с 16-летней школьницей из Башкортостана, которая накануне вечером была найдена на полуострове в рамках возбужденного уголовного дела по факту ее безвестного исчезновения.

Напомним, что днем 21 августа в правоохранительные органы обратилась жительница Республики Башкортостан с заявлением о пропаже ее 16-летней внучки, с которой она отдыхала в гостевого доме города Саки.

Сотрудниками Следственного комитета во взаимодействии с коллегами из МВД и волонтерами были незамедлительно организованы все необходимые мероприятия по розыску несовершеннолетней. На месте исчезновения школьницы работала группа опытных следователей и следователей-криминалистов во главе с исполняющим обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиром Терентьевым.

Всего за минувшие сутки в поисковых мероприятиях было задействовано свыше 100 человек из числа сотрудников правоохранительных органов и волонтеров.

Отрабатывались все возможные маршруты передвижения школьницы – от пляжей и туристического сектора Саки до популярных городов и поселков полуострова. Детально устанавливались обстоятельства ее пребывания на курорте с применением технических возможностей и криминалистической техники Следственного комитета России.

Как только у правоохранительных органов появилась информация о территории, где находится школьница, на местность выдвинулись сотрудники Следственного комитета, МВД и поискового отряда «Лиза Алерт». Девушка была замечена вечером 25 августа во время патрулирования бдительными волонтерами, после чего доставлена сотрудниками полиции в следственное подразделение для выяснения всех обстоятельств.

В период отсутствия девушки преступлений и противоправных действий в отношении нее совершено не было, о чем, в том числе, свидетельствует проведенная судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время школьница помещена в одно из социальных учреждений, с ней работают следователи и следователи-криминалисты Главного следственного управления с целью установления всех обстоятельств ее ухода от родственников, причин, способствующих этому поступку.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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