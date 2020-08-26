Курортный сезон
Развитие сюжета: Мошенник сдавал туристам в аренду несуществующее жилье в Ялте ● Власти Крыма считают, что полуострову «нужны новые номера» ● Эксперт: туристы могут принести в Крым необратимые последствия ● Мошенники продают через фейковые сайты путевки в отели Южного берега Крыма ● Российские звезды о Крыме: «Надо меняться ментально»
Российские туристки массово беременеют в Крыму
фото © Новости Крыма
Россиянки, отправившиеся этим летом на отдых в Крым, массово забеременели.
Число зачавших ребенка во время отпуска на полуострове за первый месяц туристического сезона (в текущем году он начался в июле) увечилось на 28,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. .
Более половины будущих матерей планировали беременность заранее, полагая, что «у зачатого в морском климате ребенка будет крепче иммунитет», пишет «Московский комсомолец». Большинство остальных отмечает, что все получилось случайно, но прерывать беременность они не намерены.
Кстати, рост забеременевших туристок отмечен и в Краснодарском крае, но не такой внушительный, как в Крыму: там зачавших в июле больше, чем в прошлом году, на 17,6%.
Ранее эксперты заявили, что увеличение антропогенной нагрузки и вмешательство в геосистему Крыма без контроля мнения специалистов может иметь необратимые последствия. Для правильного распределения нагрузки эксперт рекомендует развивать не только ЮБК. При таком подходе с наплывом туристов справятся и водоснабжение, и водоотведение, и дорожная инфраструктура.
А власти Крыма считают, что при грамотном управлении у Крыма есть все перспективы работать 7-8 месяцев в году с годовой загрузкой 70-80%.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Новый день
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