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Курортный сезон

Российские туристки массово беременеют в Крыму

08:56 среда, 26 августа 2020
Российские туристки массово беременеют в Крыму

фото © Новости Крыма

Россиянки, отправившиеся этим летом на отдых в Крым, массово забеременели.

Число зачавших ребенка во время отпуска на полуострове за первый месяц туристического сезона (в текущем году он начался в июле) увечилось на 28,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. .

Более половины будущих матерей планировали беременность заранее, полагая, что «у зачатого в морском климате ребенка будет крепче иммунитет», пишет «Московский комсомолец». Большинство остальных отмечает, что все получилось случайно, но прерывать беременность они не намерены.

Кстати, рост забеременевших туристок отмечен и в Краснодарском крае, но не такой внушительный, как в Крыму: там зачавших в июле больше, чем в прошлом году, на 17,6%.

Ранее эксперты заявили, что увеличение антропогенной нагрузки и вмешательство в геосистему Крыма без контроля мнения специалистов может иметь необратимые последствия. Для правильного распределения нагрузки эксперт рекомендует развивать не только ЮБК. При таком подходе с наплывом туристов справятся и водоснабжение, и водоотведение, и дорожная инфраструктура.

А власти Крыма считают, что при грамотном управлении у Крыма есть все перспективы работать 7-8 месяцев в году с годовой загрузкой 70-80%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Новый день

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