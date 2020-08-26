Отдых
Роллер-фестиваль пройдет в Севастополе 6 сентября
Федерация Роллер Спорта Севастополя проведет седьмой роллер-фестиваль. В этом году он состоится 6 сентября на набережной Корнилова.
Принять в нем участие могут взрослые и дети.
Юные спортсмены в возрасте от четырех до 13 лет посоревнуются в прохождении круговой трассы на время (спринт), а взрослые — в прохождении трассы с препятствиями (кросс-кидс) и прыжках в высоту через планку (фри джамп).
Организаторы напомнили, что все роллеры должны во время забега надевать полный комплект защиты, включая шлем.
Фестиваль начнется в 10 часов и закончится в 18 часов (детский заезд — с 11 часов, взрослые стартуют в 13 часов).
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