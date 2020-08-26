Решается вопрос временного размещения керчан после взрыва в многоэтажке

Жители многоэтажного дома в Керчи, где произошел взрыв и пожар, а также соседних домов, эвакуированы, решается вопрос об их временном размещении.

Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.

«Дом, в котором произошел взрыв, отключен от электроэнергии и газа. Инициирована комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Решается вопрос об организации пункта временного размещения, а также об организации горячего питания для всех пострадавших», – написал он на своей странице в Facebook.

По информации пресс-службы главного управления МЧС по Республике Крым, в доме произошло обрушение межэтажного перекрытия в одной из комнат с 10 на 9 этаж на площади 12 кв. м.

Ранее сегодня стало известно, что в 17.06 поступило сообщение о пожаре на улице Кирова в Керчи. В результате происшествия пострадала одна женщина. Как уточнил Сергей Бороздин, пострадавшая доставлена в городскую больницу №1.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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