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Власть

Путин завтра приедет в Крым официально открывать трассу «Таврида»

16:18 среда, 26 августа 2020
Путин завтра приедет в Крым официально открывать трассу «Таврида»

фото © Крым.реалии

Ранее предполагалось, что запуск четырехполосного движения от Керчи до Севастополя состоится в сентябре.

Президент РФ Владимир Путин 27 августа 2020 года откроет движение по трассе «Таврида» от Керчи до Севастополя. Об этом КП-Крым стало известно от источников в правительстве республики, знакомых с ситуацией.

Также 27 августа 2020 на «Тавриду» прибудет министр транспорта РФ Евгений Дитрих, который наградит строителей федеральной трассы.

Строительство «Тавриды», напомним, разделили на восемь этапов, протяженность дороги - 250 километров. Работы вела компания АО «ВАД». Общая стоимость работ оценивается в 139 миллиарда рублей.

В сутки по трассе могут ездить до 40 тысяч машин. Эксперты отмечают, что дороге как минимум 40 лет не понадобится ремонт. Кроме того, открытие четырехполосного движения по трассе поможет избавиться от пробок.

На данный момент сдано семь участков трассы, для строительства восьмого этапа в июне текущего года был подписан контракт стоимостью в 8,9 миллиарда рублей. Работы будут проходить на участке протяженностью шесть километров, который начинается от 269 километра автодороги Керчь - Севастополь и заканчивается развязкой с автодорогой Ялта - Севастополь. Планируется, что восьмой этап трассы полностью закончат к 2023 году.

Крымские власти называют трассу «Таврида» одним из ключевых проектов социально-экономического развития Крыма. Но крымчане и гости полуострова жалуются, что она постоянно приносит неприятные неожиданности. На ней регулярно фиксируют смертельные ДТП.

Крымские активисты утверждают, что это связано с неготовностью трассы к эксплуатации, поскольку на ней отсутствуют полноценное освещение, отбойники и прочие атрибуты безопасности. Подрядчик строительства «Тавриды», в свою очередь, винит в авариях нарушителей правил дорожного движения.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: КП-Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте хотят ограничить движение транспорта в центре. Транспортный поток в Ялте в туристический сезон увеличивается несколько раз.

На трассе «Таврида» начала тестировать искусственное освещение. Дорожники приступили к тестированию искусственного освещения на трассе «Таврида».

Поезда не добавили туристов в Крыму. Большинство туристов этим летом приехали в Крым через Крымский мост на автобусах и личных автомобилях.

В Крым до конца года пообещали привезти 220 новых автобусов. 220 новых автобусов появятся на дорогах Республики Крым до конца 2020 года.

Власть
Путин завтра приедет в Крым официально открывать трассу «Таврида»

Путин завтра приедет в Крым официально открывать трассу «Таврида»

Ранее предполагалось, что запуск четырехполосного движения от Керчи до Севастополя состоится в сентябре.

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