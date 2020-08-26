Прогноз погоды в Крыму на среду 26 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 26 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (Чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в западных районах и в г.Севастополе), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс.)), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 28, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер юго-восточный 8 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 83 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью около 20 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 75 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью около 20 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 79 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 28, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 69 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 80 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 29, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер юго-восточный 14 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 84 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 31, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 24 до 90 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 29, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер восточный 16 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 81 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 23, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 62 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 25, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-западный 5 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 67 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 25, в Николаевке - 24, в Севастополе - 24, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 25, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 30, на Кипре - 28, в Одессе - 25, в Сочи - 25, в Турции - 29, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.

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