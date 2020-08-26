Происшествия
Под Бахчисараем на обочину завалился МАN c цистерной
Под Бахчисараем фура с цистерной завалилась на обочину. По данному факту МВД республики проводит проверку.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В результате ДТП никто не пострадал. На данный момент МВД по РК проводит проверку», - сказали в пресс-службе, не уточнив точное место и причину аварии.
Очевидцы в соцсетях опубликовали фото и видео произошедшей аварии, на котором видно, как автомобиль MAN на новом участке дороги заехал за бордюрное ограждение и чуть не свалился в кювет.
На месте происшествия находились пожарные машины. Вместе с тем, официальных данных о содержимом цистерны пока нет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
У берегов Нового Света обнаружили труп дельфина. Волонтеры российского Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» сообщили, что на пляже в поселке Новый Свет был обнаружен труп дельфина-белобочки.
Два человека утонули за один день в Крыму. В Крыму за минувшие сутки в море утонули два человека, трагедии произошли в Феодосии и Сакском районе.
В Крыму нашли пропавшую школьницу из Башкортостана. В Крыму завершились поиски пропавшей школьницы из Башкирии.
В Крыму иномарка насмерть сбила пожилого велосипедиста. На одной из крымских трасс иномарка насмерть сбила велосипедиста, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по РК.
Взрыв в керченской многоэтажке: что известно о пострадавшей фото, видео
В результате пожара в многоэтажке в Керчи пострадал один человек.
В Керчи произошел взрыв в жилом доме
Пожарные ликвидируют возгорание в многоэтажном жилом доме на улице Кирова в Керчи.
Путин завтра приедет в Крым официально открывать трассу «Таврида»
Ранее предполагалось, что запуск четырехполосного движения от Керчи до Севастополя состоится в сентябре.
В Ялте нашли смертельно опасных комаров
Сотрудники крымской противочумной станции Роспотребнадзора нашли в поселке Ливадия два вида комаров, представляющих опасность для людей, сообщает пресс-служба администрации Ялты.
24 августа
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости