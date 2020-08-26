Под Бахчисараем на обочину завалился МАN c цистерной

Под Бахчисараем фура с цистерной завалилась на обочину. По данному факту МВД республики проводит проверку.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В результате ДТП никто не пострадал. На данный момент МВД по РК проводит проверку», - сказали в пресс-службе, не уточнив точное место и причину аварии.

Очевидцы в соцсетях опубликовали фото и видео произошедшей аварии, на котором видно, как автомобиль MAN на новом участке дороги заехал за бордюрное ограждение и чуть не свалился в кювет.

На месте происшествия находились пожарные машины. Вместе с тем, официальных данных о содержимом цистерны пока нет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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