Парламент Крыма принял закон о защите обманутых дольщиков

Государственный совет Крыма по итогам заочного голосования поддержал принятие в двух чтениях закона о восстановлении прав обманутых дольщиков, сообщает пресс-служба парламента республики.

По словам вице-спикера Аллы Пономаренко, документ разработан с целью урегулирования сложившихся правоотношений между пострадавшими участниками строительства и проблемными застройщиками с учетом того, что рассматриваемые проблемные ситуации возникли как до включения Крыма в состав России, так и в переходный период.

Закон позволяет оказывать обманутым дольщикам поддержку в виде выплаты денежной компенсации.

По информации властей, только , дольщики которых пострадали от недобросовестных застройщиков. Возведение таких объектов осуществлялось с нарушением требований земельного и градостроительного законодательства. Строительные работы на таких объектах долгое время не ведутся, а сроки их сдачи в эксплуатацию по договорам с пострадавшими участниками строительства нарушены застройщиками.

Законопроект предусматривает отнесение объекта к проблемному, в том числе при условии неисполнения застройщиком своих обязательств в сроки, установленные договорами.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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